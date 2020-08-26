Пйонтек может вернуться в Италию этим летом – есть два претендента

Игроком Герты интересуются Рома и Торино, сообщает Football-italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Рома готова продать Джеко в Ювентус – есть одно важное условие

Римский клуб готовится к уходу Эдина Джеко, и поляк выглядит хорошим вариантом для роли нового лидера атак "волков". А вот Торино ищет партнера для звездного Андреа Белотти. Пйонтек покинул Серию А только этой зимой – Милан продал форварда в Герту за 24 млн евро.

Сезон 2019/20 сложился для поляка крайне неудачно. В первой части за Милан он успел забить 4 мяча в 18 матчах Серии А, а в Бундеслиге статистика почти не улучшилась – 4 точных удара в 15 поединках.

Інтрига з Роналду, хто покине Ювентус і причини запрошення екс-тренера Мілевського – перша прес-конференція Пірло