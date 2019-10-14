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УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Пятов зрівнявся з Шовковським за кількістю матчів за збірну України

14 жовтня 22:55 386 Читать на русском
Пятов зрівнявся з Шовковським за кількістю матчів за збірну України
Олександр Шовковський та Андрій Пятов / Фото ФК Шахтар

Голкіпер національної команди України перебуває за крок до абсолютного рекорду.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Кріштіану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрій Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Кріштіану Роналду

Матч 8-го туру кваліфікації до фінальної частини Євро-2020 Україна – Португалія став для Андрія Пятова 92-м у футболці національної команди, повідомляє tribuna.

Україна – Португалія: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020

За цим показником голкіпер Шахтаря зрівнявся з екс-гравцем Динамо Олександром Шовковським, який є рекрдсменом за кількістю поєдинків у збірній серед воротарів.

В загальному списку ветеранів "синьо-жовтих" Пятов перебуває на 5-й сходинці. Лідирує у цьому рейтингу Анатолій Тимощук (144 матчі).

Олександр Шовковський зараз працює помічником Андрія Шевченка біля керма збірної України.

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Україна – Португалія – 2:1 – відео голів та огляд матчу
14 жовтня
20753
Теги
Україна - Португалія Україна Україна Збірна України Олександр Шовковський Олександр Шовковський Андрій Пятов Андрій Пятов Рекорди
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