Пятов зрівнявся з Шовковським за кількістю матчів за збірну України

Голкіпер національної команди України перебуває за крок до абсолютного рекорду.

Матч 8-го туру кваліфікації до фінальної частини Євро-2020 Україна – Португалія став для Андрія Пятова 92-м у футболці національної команди, повідомляє tribuna.

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За цим показником голкіпер Шахтаря зрівнявся з екс-гравцем Динамо Олександром Шовковським, який є рекрдсменом за кількістю поєдинків у збірній серед воротарів.

В загальному списку ветеранів "синьо-жовтих" Пятов перебуває на 5-й сходинці. Лідирує у цьому рейтингу Анатолій Тимощук (144 матчі).

Олександр Шовковський зараз працює помічником Андрія Шевченка біля керма збірної України.

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