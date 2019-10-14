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Пятов сравнялся с Шовковским по количеству матчей за сборную Украины

22:55 64 Читати українською
Пятов сравнялся с Шовковским по количеству матчей за сборную Украины
Александр Шовковский и Андрей Пятов / Фото ФК Шахтер

Голкипер национальной команды Украины находится в шаге от абсолютного рекорда.

6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
 
Криштиану Роналду 73’
6’ Роман Яремчук
27’ Андрей Ярмоленко
71’ Тарас Степаненко
73’ Криштиану Роналду

Матч 8-го тура квалификации к финальной части Евро-2020 Украина – Португалия стал для Андрея Пятова 92-м в футболке национальной команды, сообщает tribuna.

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По этому показателю голкипер Шахтера сравнялся с экс-игроком Динамо Александром Шовковским, который является рекрдсменом по количеству поединков в сборной среди вратарей.

В общем списке ветеранов "сине-желтых" Пятов находится на 5-й строчке. Лидирует в этом рейтинге Анатолий Тимощук (144 матча).

Александр Шовковский сейчас работает помощником Андрея Шевченко у руля сборной Украины.

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Теги
Украина - Португалия Украина Украина Сборная Украины Александр Шовковский Александр Шовковский Андрей Пятов Андрей Пятов Рекорды
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