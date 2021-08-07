"Сказати, що я не думав про продовження кар'єри в іншому клубі, було б обманом. Так, спочатку у мене з моїм клубом були деякі розбіжності щодо нового контракту. Я не міг просто сидіти і чекати, тому думав про майбутнє і розглядав різні варіанти.

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На цей вибір також впливає родина, і ​​я чекав від клубу якихось кроків. Не скажу, що я прямо шукав новий клуб, просто цікавився, як може скластися моя кар'єра далі. У підсумку клуб зробив вигідне для всіх сторін пропозицію. Ми потиснули одне одному руки, і вже коли я був у розташуванні збірної України, ми підписали контракт", – поділився Пятов у інтерв'ю Фокус.

Нагадаємо, Андрій втратив місце в основі Шахтаря впродовж минулого сезону. Пятов зіграв у "помаранчево-чорній" футболці лише 7 матчів у всіх турнірах у сезоні 2020/21 (чотири в УПЛ і по одному – у Лізі чемпіонів, Кубку і Суперкубку України).

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