"Я перебуваю в клубі вже 14-15 років. Знаю, що таке Шахтар і як здобуваються перемоги. Ми і програвали, і вигравали, відходили тренери, приходили. Якщо немає характеру і злості, перш за все від тренера, то результату не буде.

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Ми почали втрачати цю злість. Я тренеру говорив, що нам потрібно завестися, розлютитися. А у нас пропала стабільність – виграли у Реала і програли в УПЛ. Перемогли Динамо – програли 0:6 Борусії М. Не було впевненості.

Свою думку я висловив Каштру, а сподобалося йому чи ні – не знаю. Він мене почув. Я нікого не хотів образити. Я всіх тренерів поважаю, але все це призвело до того, що ми боролися за друге місце", – поділився Пятов у коментарі BurBuzz.

Зазначимо, конфлікт із Каштру став однією з причин зменшення кількості ігрового часу Андрія у минулому сезоні. Пятов виступає за Шахтар з 2007 року, загалом відіграв у 315 матчах, пропустивши в них 220 голів та втримав ворота на замку у 158 зустрічах.

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