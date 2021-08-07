"Сказать, что я не думал о продолжении карьеры в другом клубе, было бы обманом. Да, сначала у меня с моим клубом были некоторые разногласия относительно нового контракта. Я не мог просто сидеть и ждать, поэтому думал о будущем и рассматривал разные варианты.

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На этот выбор также влияет семья, и я ждал от клуба каких-то шагов. Не скажу, что я прямо искал новый клуб, просто интересовался, как может сложиться моя карьера дальше. В итоге клуб сделал выгодное для всех сторон предложение. Мы пожали друг другу руки, и уже когда я был в расположении сборной Украины, мы подписали контракт", – поделился Пятов в интервью Фокус.

Напомним, Андрей потерял место в основе Шахтера протяжении прошлого сезона. Пятов сыграл в "оранжево-черной" футболке лишь 7 матчей во всех турнирах в сезоне 2020/21 (четыре в УПЛ и по одному – в Лиге чемпионов, Кубке и Суперкубке Украины).

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