Нойєр – найкращий голкіпер 2020 року
20:30 - Читать на русском
Німецький воротар Мануель Нойєр забрав визначну індивідуальну нагороду.
Голкіпер Баварії Мануель Нойєр став найкращим представником своєї позиції у минулому році за версією премії The Best.
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Нагадаємо, 34-річний воротар допоміг Баварії оформити требл у сезоні 2019/20, завоювавши золоті медалі внутрішнього чемпіонату, трофей Ліги чемпіонів, та тріумфувавши у Кубку Німеччини.
У цій номінації Ману обійшов воротаря Ліверпуля Аліссона та голкіпера Атлетіко Яна Облака.
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