Голкіпер Баварії Мануель Нойєр став найкращим представником своєї позиції у минулому році за версією премії The Best.

The Best FIFA – трансляція нагородження найкращих у 2020 році

Нагадаємо, 34-річний воротар допоміг Баварії оформити требл у сезоні 2019/20, завоювавши золоті медалі внутрішнього чемпіонату, трофей Ліги чемпіонів, та тріумфувавши у Кубку Німеччини.

У цій номінації Ману обійшов воротаря Ліверпуля Аліссона та голкіпера Атлетіко Яна Облака.

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