Пятов розповів про чудернацьку традицію святкування дня народження у бразильців Шахтаря

Голкіпер Шахтаря і збірної України Андрій Пятов зізнався, як в донецькому клубі вітають іменинників.

"У Шахтарі коридору зі стусанами під зад немає. Тренер на ранковому зібранні привітає, а потім оплески – і за роботу.

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Зате наші бразильці своєрідно відзначають день народження, розбиваючи курячі яйця об голову", – сказав Пятов у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Шахтар достроково завоював звання чемпіона України ще у минулому турі, а після поєдинку з Зорею відбулася церемонія нагородження команди. Для голкіпера збірної України чемпіонство стало ювілейним, десятим у кар'єрі.

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