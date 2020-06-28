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Пятов розповів про чудернацьку традицію святкування дня народження у бразильців Шахтаря

16:05 - Читать на русском
Пятов розповів про чудернацьку традицію святкування дня народження у бразильців Шахтаря
Андрій Пятов / ФК Шахтар

Голкіпер Шахтаря і збірної України Андрій Пятов зізнався, як в донецькому клубі вітають іменинників.

"У Шахтарі коридору зі стусанами під зад немає. Тренер на ранковому зібранні привітає, а потім оплески – і за роботу.

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Зате наші бразильці своєрідно відзначають день народження, розбиваючи курячі яйця об голову", – сказав Пятов у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, Шахтар достроково завоював звання чемпіона України ще у минулому турі, а після поєдинку з Зорею відбулася церемонія нагородження команди. Для голкіпера збірної України чемпіонство стало ювілейним, десятим у кар'єрі.

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