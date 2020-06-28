Пятов рассказал о странной традиции празднования дня рождения у бразильцев Шахтера

Голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов признался, как в донецком клубе поздравляют именинников.

"В Шахтере коридора с пинками под зад нет. Тренер на утреннем собрании поздравит, а затем аплодисменты – и за работу.

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Зато наши бразильцы своеобразно отмечают день рождения, разбивая куриные яйца об голову", – сказал Пятов в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Шахтер досрочно завоевал звание чемпиона Украины еще в прошлом туре, а после поединка с Зарей состоялась церемония награждения команды. Для голкипера сборной Украины чемпионство стало юбилейным, десятым в карьере.

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