toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - ЗАРЯ ДЕСНА - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАРСЕЛОНА

Пятов рассказал о странной традиции празднования дня рождения у бразильцев Шахтера

16:05 - Читати українською
Пятов рассказал о странной традиции празднования дня рождения у бразильцев Шахтера
Андрей Пятов / ФК Шахтер

Голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов признался, как в донецком клубе поздравляют именинников.

"В Шахтере коридора с пинками под зад нет. Тренер на утреннем собрании поздравит, а затем аплодисменты – и за работу.

Пятов оценил шансы сборной Украины в группе Лиги наций

Зато наши бразильцы своеобразно отмечают день рождения, разбивая куриные яйца об голову", – сказал Пятов в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Шахтер досрочно завоевал звание чемпиона Украины еще в прошлом туре, а после поединка с Зарей состоялась церемония награждения команды. Для голкипера сборной Украины чемпионство стало юбилейным, десятым в карьере.

Шахтер получил кубок и медали УПЛ: первое чемпионство Коноплянки, поздравления Фонсеки и Луческу – лучшие мгновения

blog_ava
Десна – Динамо: анонс матча УПЛ
08:00
7481
Теги
Шахтер Шахтер Андрей Андрей Пятов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
34
мин
Десна
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук