"Хто радує в чемпіонаті України? Немає в нас класних футболістів! Для мене номер 1 – це Бражко. Він першим поїде за кордон. У нього є хороші дані: відбір, бачення поля, передачі, прекрасний удар. Другого такого футболіста в чемпіонаті України я не бачу.

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Судаков? Він мене не вражає. Так, Судаков працездатний, але я не бачу, щоб він добре працював у відборі як півзахисник. Про нього багато пишуть, але в Шахтарі звикли підігрівати інтерес до своїх футболістів, щоб дорого їх продати, як Мудрика. Але після Мудрика не дуже-то добре і купують наших футболістів. Михайло зробив антирекламу нашим гравцям своїми виступами за Челсі.

Я взагалі не розумію, як лондонський клуб за ним дивився?! Які вони побачили в ньому якості?! Крім швидкості, у Мудрика нічого немає! Суперники його вже давно читають і йде страховка, один на один проти Мудрика вже ніхто не грає. Тому він нічого не може зробити в АПЛ. Переоцінений гравець", – поділився Сабо в інтерв'ю Sport-express.ua.

До слова, Мудрик провів 36 матчів за Челсі цього сезону у всіх турнірах, в яких відзначився 6 голами та 2 асистами.

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