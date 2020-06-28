Пятов оцінив шанси збірної України у групі Ліги націй

Голкіпер донецького Шахтаря та збірної України Андрій Пятов поділився думками щодо перспектив "синьо-жовтих" у Лізі націй.

"У Німеччини, Іспанії, Швейцарії та України шанси, вважаю, рівні. Усе на свої місця розставить гра. Думаю, минулорічний досвід протистояння із чемпіоном континенту, Португалією, показав, що у нас є свій стиль і своя сила.

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Україна теж може контролювати м’яч і грати у свій футбол. На початку відбору до Євро трохи не вистачало стабільності, але потім браку стало менше, рівень футболістів виріс... У цьому, вважаю, заслуга головного тренера Андрія Шевченка, з яким наша збірна намагатиметься гідно виступити на чемпіонаті Європи вже наступного року", – цитує Пятова офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, розграш Ліги націй стартує вже восени. Першим суперником команди Шевченка стане Швейцарія – поєдинок заплановано на 3 вересня.

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