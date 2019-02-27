Пятов провів 300-й матч в УПЛ

Матч проти Олександрії у 19-му турі УПЛ став для воротаря Шахтаря Андрія Пятова ювілейним – 300-м у елітному дивізіоні українського футболу.

Андрій Пятов провів 300-й поєдинок в найвищому дивізіоні українського футболу. Ювілейним для голкіпера Шахтаря став матч проти Олександрії, який завершився з рахунком 2:0.

43 матчі Пятов провів у складі Ворскли, а 257 – у футболці Шахтаря. 34-річний голкіпер став уже 31-м гравцем, у тому числі лише 6-м воротарем в історії українських чемпіонатів, який підкорив своєрідний "рубіж 300", повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Воротаря "гірників" серед його колег по амплуа випереджають Сергій Долганський (328), Віталій Рева (341), Ігор Шуховцев (349), Олександр Горяїнов (391) та Олександр Шовковський (426).

34-річний Пятов виступає за "гірників" з 2006 року, перейшовши з полтавської Ворскли. У складі Шахтаря воротар збірної України став 8-разовим чемпіоном України, 7 разів виграв національний Кубок, а також став переможцем Кубка УЄФА 2008/09. Всього у помаранчево-чорній футболці Пятов виграв 20 трофеїв.

До слова, той же матч проти Олександрії став ювілейним і для Тараса Степаненка, який провів 250-й поєдинок. 29-річний хавбек захищає кольори Шахтаря з 2010 року.

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