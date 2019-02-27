Пятов провел 300-й матч в УПЛ

Матч против Александрии в 19-м туре УПЛ стал для вратаря Шахтера Андрея Пятова юбилейным – 300-м в элитном дивизионе украинского футбола.

Андрей Пятов провел 300-й поединок в высшем дивизионе украинского футбола. Юбилейным для голкипера Шахтера стал матч против Александрии, который завершился со счетом 2:0.

43 матча Пятов провел в составе Ворсклы, а 257 – в футболке Шахтера. 34-летний голкипер стал уже 31-м игроком, в том числе только 6-м вратарем в истории украинских чемпионатов, покорившим своеобразный "рубеж 300", сообщает официальный сайт УПЛ.

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Вратаря "горняков" среди его коллег по амплуа опережают Сергей Долганский (328), Виталий Рева (341), Игорь Шуховцев (349), Александр Горяинов (391) и Александр Шовковский (426).

34-летний Пятов выступает за "горняков" с 2006 года, перейдя из полтавской Ворсклы. В составе Шахтера вратарь сборной Украины стал 8-кратным чемпионом Украины, 7 раз выиграл национальный Кубок, а также стал победителем Кубка УЕФА 2008/09. Всего в оранжево-черной футболке Пятов выиграл 20 трофеев.

К слову, тот же матч против Александрии стал юбилейным и для Тараса Степаненко, который провел 250-й поединок. 29-летний хавбек защищает цвета Шахтера с 2010 года.

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