Пятов офіційно завершив кар'єру гравця, але залишився у Шахтарі – відома дата прощального матчу
Легенда Шахтаря та збірної України Андрій Пятов вирішив повісити воротарські рукавички на цвях.
Пятов завершив кар'єру гравця та увійшов до тренерського штабу Шахтаря, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Андрій є третім у списку гравців, які провели найбільше матчів за Шахтар – 482 гри. За 16 років у донецькому клубі Пятов завоював 28 трофеїв (11 чемпіонств України, 8 Кубків України, 8 Суперкубків України та Кубок УЄФА) – і це абсолютний рекорд клубу всіх часів.
6 серпня Пятов проведе свій прощальний матч у благодійному поєдинку з Тоттенхемом. Щодо роботи тренером, то Андрій поки немає відповідної тренерської ліцензії, яка дозволяє йому працювати асистентом головного тренера. Нещодавно він отримав диплом категорії В – його вистачає лише для роботи помічником наставника у командах Першої та Другої ліг, а також у аматорському чемпіонаті.
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