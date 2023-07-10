Пятов завершив кар'єру гравця та увійшов до тренерського штабу Шахтаря, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Андрій є третім у списку гравців, які провели найбільше матчів за Шахтар – 482 гри. За 16 років у донецькому клубі Пятов завоював 28 трофеїв (11 чемпіонств України, 8 Кубків України, 8 Суперкубків України та Кубок УЄФА) – і це абсолютний рекорд клубу всіх часів.

6 серпня Пятов проведе свій прощальний матч у благодійному поєдинку з Тоттенхемом. Щодо роботи тренером, то Андрій поки немає відповідної тренерської ліцензії, яка дозволяє йому працювати асистентом головного тренера. Нещодавно він отримав диплом категорії В – його вистачає лише для роботи помічником наставника у командах Першої та Другої ліг, а також у аматорському чемпіонаті.

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