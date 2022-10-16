Шахтар і Динамо зіграли перше і єдине Класичне у 2022 році (3:1). Рахунок і огляд матчу УПЛ 16 жовтня 2022 року читайте на "Футбол 24".

У випадку перемоги Шахтар відривався від Динамо на 7 очок у турнірній таблиці УПЛ. Звитяга киян дозволяла їм наблизитися до "гірників" на відстань одного пункту. Чиясь переможна серія повинна була перерватися – перед Класичним команда Луческу виграла три поспіль поєдинки УПЛ, а Шахтар мав 4-матчеву переможну серію в чемпіонаті. Матч, як і онлайн-трансляція Шахтар – Динамо на "Футбол 24", стартував о 17:00 на Арені Львів.

На тижні обидві команди зіграли в єврокубках, повернувшись в Україну з різним настроєм. "Гірники" на останніх секундах втратили перемогу над Реалом у Лізі чемпіонів (1:1), але зберігають шанси на вихід в 1/8 фіналу. А от підопічні Мірчі Луческу зазнали четвертої поразки в Лізі Європи, програвши Ренну 0:1. Відповідно, шансів на плей-офф Ліги Європи у киян вже немає. Максимум, який світить Динамо, – це Ліга конференцій.

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Ігор Йовічевіч випустив той же склад, що вийшов із перших хвилин проти Реала – тренер Шахтаря вирішив нічого не змінювати. Мірча Луческу змінив лівий фланг – у захисті румун довірився Вівчаренку замість Дубінчака. В півзахисті Караваєв змінив Гармаша, а Ванат вийшов на вістрі атаки замість Бєсєдіна.

Вже легендарний захисник Азовсталі Михайло Діанов завдав символічного першого удару по м'ячу, а старт гри вийшов доволі активним. Перший момент був за Динамо. Швидкий Владислав Ванат вибіг у контратаку, отримав пас від Тимчика і пробив у Трубіна, який без проблем забрав м'яч. Тут же Вівчаренко дістав жовту і привіз небезпечний штрафний, який виконав Зубков. Реалу Олександр забив двічі, а тут не вийшло – стінка. Загалом Катерина Монзуль показала три жовті за перші 14 хвилин – окрім Вівчаренка, попередження отримали Михайліченко та Ванат. Попри це, гра не була грубою.

Владислав у першому таймі був одним із найкращих у складі Динамо. В одному з епізодів молодий нападник зачепився за м'яч у центрі поля і в падінні відкинув на Шепелєва, який неточним пасом зіпсував атаку. Цікавий початок, непогані швидкості та загалом рівна гра – старт Класичного вселяв надію.

Олександр Зубков свій перший момент змарнував. Вінгер один в один хитнув Сироту і з правої пробив у дальній кут. Нещерет не дістав, а м'яч прокотився поруч зі стійкою. Але на 29-й хвилині Шахтар забив. І автором гола став той-таки Олександр Зубков. Михайло Мудрик подав кутовий, Траоре виграв боротьбу в Забарного і скинув на лінію воротарського. Зубков випередив Вівчаренка і розстріляв Нещерета. 1:0. Олександр забив у четвертому матчі поспіль.

Пропущений гол додав упевненості "гірникам". Лише на 39-й хвилині перспективний момент виник у Віталія Буяльського, але лідер Динамо послизнувся. Натомість Шахтар міг закривати гру – на 43-й хвилині номінальні господарі отримали право на пенальті. Нещерет відбив удар головою Траоре (або ж Коноплі), але першим на підбиранні був Мудрик, якого збив Тимчик.

Катерина Монзуль вказала на 11 метрів, VAR підтвердив рішення, а Лассіна Траоре не переграв Руслана Нещерета! Шикарний сейв кіпера Динамо залишив "біло-синіх" у грі. Шахтар виграв перший тайм з мінімальною перевагою.

Другий тайм розпочався просто космічно. Спершу був гол Динамо. Циганков подав штрафний, Ванат випередив Бондаря і головою розстріляв Трубіна. 1:1 – покарання за незабитий пенальті прийшло дуже швидко. Але раділи кияни менше хвилини – Мудрик змістився з флангу в центр і більярдним ударом з лінії штрафного увігнав у дальній кут. Перший гол Михайла в УПЛ 2022/23. Божевільний старт другої половини гри.

Степаненко міг закривати гру після пасу Зубкова, але Нещерет врятував після потужного удару капітана Шахтаря. Трубін врятував Шахтар, відбивши потужний постріл Вівчаренка. Костянтин вже пробив і впав після підкату Бондаря – Монзуль і VAR порушення не побачили. Конопля дуже грубо скосив Караваєва – тільки жовта. Пішли пристрасті.

Потрійна заміна від Луческу. Дубінчак, Гармаш і Кабаєв вийшли замість Вівчаренка, Шепелєва і Тимчика. Але на 69-йхвилині свою команду підвів Забарний. Ілля невдало прийняв м'яч після скидки від партнера і збив Сікана, який обікрав динамівця і вибігав віч-на-віч. Фол останньої надії та справедлива пряма червона від Монзуль.

Чисельну перевагу "гірники" реалізували блискавично. На 74-й хвилині Мудрик вивів Сікана на порожні ворота, а Данило спрямував м'яч у сітку. Нещерет теоретично міг випередити Мудрика, але вирішив не виходити з воріт і прогадав. 3:1.

Луческу після вилучення зняв Кабаєва, який відіграв заледве 10 хвилин, випустивши Дениса Попова. Дивне рішення тренера Динамо – 7 хвилин команда грала без центрального захисника, наставник не зробив заміну, а команда пропустила і втратила практично всі шанси на очки.

Класний шанс був у Буяльського, який опинився майже віч-на-віч із Трубіним. Віталій надто довго вирішував, що робити, і Бондар заблокував його удар. Наприкінці матчу Караваєв отримав пошкодження у зіткненні з Петряком і залишив поле, а рахунок більше не змінився. Сікан міг оформити розгром, але не реалізував вихід віч-на-віч.

3:1 – Шахтар виграв Класичне, набрав 16 очок і продовжує переслідувати СК Дніпро-1, який все ще йде без втрат. Динамо зізнало третьої поразки в чемпіонаті та з 9-ма очками розмістилося в середині таблиці. Від Шахтаря кияни відстають на 7 балів, від лідера УПЛ – на 9.