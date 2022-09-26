"Говорили про життя. Ми давно не бачились. Є що розказати, тому що у нього велика родина, у мене теж. Ми дуже тепло товаришували і зараз товаришуємо, але велика відстань не дозволяє бачитись. Я радий, що він тренує команду Екстракляси і бажаю йому, щоб у нього все було добре.

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Він, як і всі поляки, переживає. Тим паче за нас, за друзів. Він телефонував мені, коли почалась війна, запрошував до Польщі. Говорив, що без питань допоможе мені з житлом і з усім, що буде потрібно. Я дуже вдячний йому, що він відгукнувся, і дуже радий бачити його", – сказав Пятов у коментарі прес-службі "гірників".

Нагадаємо, у товариському матчі Шахтар поступився Радом'яку з рахунком 0:2.

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