Пятов: Левандовски звонил после начала войны и приглашал в Польшу
Голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал об общении с главным тренером Радомяка, экс-партнером по команде Мариушем Левандовски.
"Говорили о жизни. Мы давно не виделись. Есть что рассказать, потому что у него большая семья, у меня тоже. Мы очень тепло дружили и сейчас дружим, но большое расстояние не позволяет видеться. Я рад, что он тренирует команду Экстраклясы и желаю ему, чтобы у него все было хорошо.
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Он, как и все поляки, переживает. Тем более за нас, друзей. Он звонил мне, когда началась война, приглашал в Польшу. Говорил, что без вопросов поможет мне с жильем и со всем, что потребуется. Я очень благодарен ему, что он отозвался, и очень рад видеть его", – сказал Пятов в комментарии пресс-службе "горняков".
Напомним, в товарищеском матче Шахтер уступил Радомяку со счетом 0:2.
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