"Дуже радий усіх побачити. Є лікар, є Андрій Пятов, є багато гравців у адміністрації. Було приємно побачитися з ними всіма. Думаю, вийшов хороший товариський матч для всіх. Зрозуміло, що багато футболістів Шахтаря поїхали у збірні. Зате тренер міг перевірити виконавців, які не грають в основі, але конкурують за таку можливість. Я теж зміг побачити гру своїх футболістів і зробити висновки.

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Навіть немає слів, щоб прокоментувати події в Україні. Я дуже переживаю за усіх українців. Ми, поляки, допомагаємо, як можемо. Для мене це не зрозуміло – як у сучасному світі може таке відбуватися. Війна – це найгірше, що може трапитися. Нікому не хочеться пережити подібне. Звісно, я спілкувався зі своїми українськими друзями. Дуже переживав. Ніхто не очікував, що затягнеться так надовго. Усі побачили, що це справжня війна. Я відразу сказав, що можу допомогти. Казав приїжджати, привозити сім'ї.

Я знаю багатьох, хто зараз б'ється за те, щоб Україна повернула кордони під свій контроль. Це почалося дуже давно. Хочеться, щоб все припинилося і цієї війни не було. Слава Україні! Героям слава!" – сказав Лєвандовскі в коментарі прес-службі Шахтаря.

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