Пятов: Хотів би, щоб Матвієнко опинився в Манчестер Сіті

Хотів би, щоб Матвієнко опинився в Сіті. Ще не бачу, як новий тренер в Арсеналі себе проявить, поки важко йому це дається. А Гвардіолу всі знають, знають його вимоги. Шахтар трохи схожий з цим. В адаптації йому точно там легше буде", – сказав Пятов у програмі Футбольний формат.
Нагадаємо, головний тренер "канонірів" Мікель Артета хотів бачити Матвієнка у Манчестер Сіті, коли працював асистентом Хосепа Гвардіоли. Після призначення в Арсенал іспанський фахівець ініціював старт переговорів щодо трансферу гравця збірної України. За інформацією ЗМІ, лондонці вже зробили пропозицію Шахтарю.