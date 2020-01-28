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Пятов: Хотів би, щоб Матвієнко опинився в Манчестер Сіті

10:45 837 Читать на русском
Пятов: Хотів би, щоб Матвієнко опинився в Манчестер Сіті
Микола Матвієнко / ФК Шахтар

Голкіпер донецького Шахтаря Андрій Пятов вважає, що захиснику Миколі Матвієнку було б легше адаптуватися в Манчестер Сіті, а не в Арсеналі.

"Бачили, що Давид Луїс творив? Це не даремно. Мабуть, йому вже сказали. Приємно, якщо це дійсно так. Шахтар ще раз доводить, що нашою командою і гравцями цікавляться тільки гранди.

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Хотів би, щоб Матвієнко опинився в Сіті. Ще не бачу, як новий тренер в Арсеналі себе проявить, поки важко йому це дається. А Гвардіолу всі знають, знають його вимоги. Шахтар трохи схожий з цим. В адаптації йому точно там легше буде", – сказав Пятов у програмі Футбольний формат.

Нагадаємо, головний тренер "канонірів" Мікель Артета хотів бачити Матвієнка у Манчестер Сіті, коли працював асистентом Хосепа Гвардіоли. Після призначення в Арсенал іспанський фахівець ініціював старт переговорів щодо трансферу гравця збірної України. За інформацією ЗМІ, лондонці вже зробили пропозицію Шахтарю.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Арсенал Арсенал Трансфери Шахтаря Микола Матвієнко Микола Матвієнко Шахтар Шахтар Андрій Пятов Андрій Пятов
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