"Матвієнко обере київський Арсенал", – Коноплянка дотепно прокоментував інтерес клубів АПЛ до захисника Шахтаря

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка розповів, як в команді відреагували на інформацію про можливий перехід Миколи Матвієнка в лондонський Арсенал.

"Марлос питав, куди піде Матвієнко – в Сіті чи в Арсенал. Я сказав, що київський Арсенал обере. Йому сподобалося, тепер він так жартує.

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Це приємно, якщо ним дійсно цікавляться такі гранди. Ми вже цікавилися, що йому більше подобається – Сіті чи Лондон. У Манчестері менше сонечка, в Лондоні більше бутиків. Спілкуємося на цю тему", – сказав Коноплянка в ефірі програми Футбольний формат.

Нагадаємо, наставник лондонського Арсенала Мікель Артета стежив за Матвієнком протягом двох років і особисто зацікавлений у трансфері українця. На заваді переходу можуть стати фінансові апетити "гірників", які хочуть отримати за Матвієнка 35 млн євро. "Каноніри" запропонували Шахтарю свої умови трансферу, а як альтернативу розглядали іспанського захисника Пабло Марі.

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