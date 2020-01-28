Пятов: Хотел бы, чтобы Матвиенко оказался в Манчестер Сити

Хотел бы, чтобы Матвиенко оказался в Сити. Еще не вижу, как новый тренер в Арсенале себя проявит, пока трудно ему это дается. А Гвардиолу все знают, знают его требования. Шахтер немного похож с этим. В адаптации ему точно там легче будет", – сказал Пятов в программе Футбольный формат.
Напомним, главный тренер "канониров" Микель Артета хотел видеть Матвиенко в Манчестер Сити, когда работал ассистентом Хосепа Гвардиолы. После назначения в Арсенал испанский специалист инициировал старт переговоров по трансферу игрока сборной Украины. По информации СМИ, лондонцы уже сделали предложение Шахтеру.