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Арсенал накинув оком на Матвієнка: мотиви Артети, реакція фанів і великий шанс для українця, який не повинен чекати Євро

08:00 1860 Читать на русском
Арсенал накинув оком на Матвієнка: мотиви Артети, реакція фанів і великий шанс для українця, який не повинен чекати Євро
Матвієнко та Арсенал

Оглядаємо центральну тему останніх днів – потенційний трансфер Миколи Матвієнка з Шахтаря в Арсенал.

Микола Матвієнко несподівано став головним ньюзмейкером української футбольної зими. Ним цікавляться топ-клуби АПЛ. На початку січня авторитетне джерело повідомило про інтерес від Манчестер Сіті. Однак продовження ці розмови не отримали, а після видужання Емеріка Ляпорта ймовірність трансферу наблизилася до нуля.

Згодом у пресі заговорили про інтерес від Арсенала. І вже з конкретикою: Шахтар просить 30 мільйонів фунтів, а "каноніри" нібито готові дати 4,5 млн фунтів за піврічну оренду з обов'язковим викупом за 22 млн влітку. Факт переговорів підтвердив агент футболіста.

Матвієнко в Арсенал: "каноніри" пропонують Шахтарю свої умови – трансфер може стати рекордним для України

Інтерес Арсенала зрозумілий: стиль Артети, проблеми в обороні

Новий наставник лондонського клубу два роки стежить за Матвієнком і високо оцінює його рівень. Микола далеко не ідеальний захисник: слабкий у ситуаціях один в один, регулярно провалюється позиційно. Деякі помилки виглядають жахом для УПЛ, що й говорити про найсильнішу лігу світу. Проте в Арсеналі – підхожі умови для українця.

Можемо пригадати приклад того ж Ляпорта, який "привозив" в Атлетіку, але потім за шалені гроші перейшов у Ман Сіті та став зіркою АПЛ. Ні, фейли француза не зникли після переїзду в Англію (виліт Сіті з попередньої Ліги чемпіонів від Тоттенхема), але його козирі переважують недоліки. Не факт, що в іншій топ-команді він був би настільки корисним і не мав би репутації Давіда Луїса чи Курта Зума.

Так і з Матвієнком. Українець підходить не кожному навіть середньому клубу, але в системі Арсенала здатен якнайкраще показати свій арсенал. Грамотні короткі передачі, точні діагоналі – він чудово працює з м'ячем, а для Артети це найголовніше. Якісний пас Матвієнка покращить систему гри, тоді як ситуації, в яких Микола схильний помилятися, виникатимуть рідко.

Лівого центрбека в Арсеналі зараз грає Давід Луїс. Без м'яча бразилець помиляється не менше за Матвієнка, але після зміни тренера виглядає значно цікавіше, відіграє важливу роль у новій системі. Артеті дуже важливо мати такого гравця в задній лінії. Коли в середині першого тайму проти Челсі Луїса вилучили з поля, тренер на його місце "посадив" іншого футболіста з пасом (Джаку), а не випустив Холдінга.

У "канонірів" загалом великі кадрові проблеми в обороні. У центрі партнери Луїса постійно змінюються, Чемберс серйозно травмований. Обидва ліві захисники Тірні та Колашінац у лазареті, а правий фулбек Бельєрін тільки-тільки відновився. Як наслідок – на флангах оборони грають Сака та Мейтленд-Найлс.

Матвієнко в такій ситуації може стати справжньою знахідкою. Він має досвід гри на всіх позиціях в захисті: у Карпатах і Ворсклі виконував функції лівого фулбека, в Шахтарі закривав правий фланг і навіть виходив у схемі з трьома центрбеками. Це дуже й дуже цінно.

Зимовий трансфер вигідний для всіх сторін

Варіант піврічної оренди Матвієнка за 4-5 млн фунтів з правом подальшого викупу був би чудовим для Арсенала. Артета зможе випробувати його у своєму футболі, паралельно розв'язавши поточну проблему кадрового дефіциту, після чого вирішити – чи вартий українець ще 20+ мільйонів фунтів. Якщо ж в контракті пропишуть не "право викупу", а "обов'язок" за певних умов (к-сть зіграних хвилин), це також прийнятно.

Зі сторони Миколи все дуже просто. Арсенал не потрапляє в Лігу чемпіонів і йде в нижній частині турнірки АПЛ, але це Арсенал! Коли такий клуб кличе, коли головний тренер (який має кредит довіри) бачить тебе у своєму футболі, а конкуренти, м'яко кажучи, не монстри – такі пропозиції треба приймати.

У Матвієнка може бути страх втратити ігрову практику перед Євро-2020. Однак, по-перше, стан оборони Арсенала та універсальність Миколи вказують на те, що мінімальна практика буде. А по-друге, навіть без неї у "гірника" мало шансів вилетіти з основи збірної України.

Його перший пас критично важливий для Андрія Шевченка – після самоліквідації Ракицького в національній команді не залишилося центрбеків такого профілю. До того ж Шева схильний вважати, що тренування під керівництвом топ-фахівців поряд з топ-футболістами важливіші, ніж щотижневий вихід на поле в УПЛ (маємо приклад Зінченка).

Вичікування до Євро-2020 навпаки може зіграти злий жарт з Матвієнком. Зараз в нього хороша преса після прекрасної гри з Манчестер Сіті на Етіхаді та відмінної кваліфікації на чемпіонат Європи в основі збірної України. Навесні нагадувати про себе буде важче. Перші стадії плей-офф Ліги Європи та матчі УПЛ – не той рівень, зі збірною залишилися лише товариські матчі. А Євро-2020 не обов'язково стане проривом – пам'ятаємо колективне фіаско 4 роки тому.

Окрім цього, влітку лондонці ловитимуть більшу рибу, яка зараз недоступна. Наприклад, посеред сезону РБ Лейпциг в жодному разі не відпустить Упомекано, а в кінці сезону розмова буде зовсім іншою. В червні з оренди повернеться коштовний і перспективний Саліба. Нині футбол Артети в Арсеналі сирий, а за декілька місяців прогресу вписатися в нього буде важче.

Найголовніше в переговорах – переконати Шахтар. Всі розуміють, що допомога Матвієнка не потрібна "гірникам" у боротьбі за чемпіонство. Всі розуміють, що допомога Матвієнка не витягне Шахтар у півфінал Ліги Європи. Тобто до кінця сезону триматися за 23-річного захисника немає сенсу. Жодних гарантій, що після Євро його вдасться продати дорожче, ніж зараз.

Інша справа, чи хоче Шахтар взагалі продавати найкращого центрбека. З огляду на ліміт і підбір захисників у команді – навряд чи. Але якщо хоче, знову ж таки – зараз найкращий час. Навіть у разі оренди з правом викупу, а не зобов'язанням. 4 місці в ротації Арсенала створять кращу рекламу для футболіста, ніж цей час без турнірної мотивації в УПЛ. Весну "гірники" можуть використати для награвання Бондаря та підтягування до основи Вітао.

Реакція вболівальників Арсенала – багато хороших слів

Фани лондонського клубу в більшості погано знайомі з грою Миколи Матвієнка. Одних 30-мільйонні вимоги Шахтаря шокували, а інші, переглянувши статистику українця та ефектні відео в мережі, чекають трансферу.

Ком'юніті Арсенала на Reddit активно обговорює Матвієнка. Ми зібрали найбільш заплюсовані коментарі.

"На мою думку, така угода має сенс. Достатньо поглянути на комплектацію оборони Ліверпуля: звірюка ван Дейк і реактивний Джо Гомес. Наступного сезону в нас може бути схожа зв'язка з Матвієнком і Саліба. Звичайно, їхній рівень не такий, як у ліверпульської пари, але вони ідеально доповнять один одного".

"Думаю, цей трансфер найбільш ймовірний для Арсенала. Він підходить нашій стратегії на зимовому ринку – дешеві придбання/оренди. Ще й на позицію, де Артеті потрібне підсилення".

"Бачу слова "23-річний центрбек" – продано!"

"Швидкий центрбек-шульга з пристойним коротким і довгим пасом – занадто логічне придбання, це не про нас".

"А він може запороти простий пас назад і спровокувати вилучення партнера? (відсилання до лондонського дербі, де Мустафі підставив Луїса). Не думаю. Наступний!"

"Щойно переглянув нарізки його гри на Youtube. Я в захопленні. Дуже розчаруюся, якщо ми його не підпишемо".

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