"В цей час піднімати такі питання не потрібно. Йде війна, і ми маємо все розуміти та набратися терпіння. Отримувати все за контрактом в таких умовах просто неможливо. В Шахтарі нікого ніколи не ображали. Клуб був, є і буде. В цьому не має жодних сумнівів.

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Сьогодні футбол відходить на другий план – фашистські задуми однієї людини змінили життя всіх українців. Я ще не в команді, але з того спілкування, яке в нас було з гравцями, тренерами та персоналом, знаю, які там настрої. Нам треба триматися разом, бути однією сім’єю, якою наразі є вся наша Україна", – цитує Пятова Команда1.

Нагадаємо, голкіпер Шахтаря завтра має приєднатися до команди, яка проводить низку благодійних матчів у Європі. Останнім часом Пятов підтримував форму з харківським Металістом.

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