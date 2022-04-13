"В это время поднимать такие вопросы не нужно. Идет война, и мы должны все понимать и набраться терпения. Получать все по контракту в таких условиях просто невозможно. В Шахтере никого никогда не обижали. Клуб был, есть и будет. В этом нет никаких сомнений.

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Сегодня футбол отходит на второй план – фашистские замыслы одного человека изменили жизнь всех украинцев. Я еще не в команде, но из того общения, которое у нас было с игроками, тренерами и персоналом, знаю, какие там настроения. Нам нужно держаться вместе, быть одной семьей, которой сейчас стала вся наша Украина", – цитирует Пятова Команда1.

Напомним, голкипер Шахтера завтра должен присоединиться к команде, проводящей ряд благотворительных матчей в Европе. В последнее время Пятов поддерживал форму с харьковским Металлистом.

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