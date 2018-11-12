Фонсека розповів, який формат УПЛ вважає оптимальним

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека виступає за розширення чемпіонату України до 16 команд.

"Гадаю, зараз вивчається питання про те, щоб повернутись до 16 клубів у Прем'єр-лізі. Чим більше колективів в елітному дивізіоні, тим краще.

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Однак для цього потрібні всі умови. Дуже важливо створити їх ідеальними, щоб команди могли вільно виступати. У будь-якому випадку мені подобається чемпіонат з 16 командами і двохколовим турніром", – цитує Фонсеку Команда№1.

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