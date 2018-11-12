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Фонсека розповів, який формат УПЛ вважає оптимальним

14:58 1043 Читать на русском
Фонсека розповів, який формат УПЛ вважає оптимальним
Паулу Фонсека / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека виступає за розширення чемпіонату України до 16 команд.

"Гадаю, зараз вивчається питання про те, щоб повернутись до 16 клубів у Прем'єр-лізі. Чим більше колективів в елітному дивізіоні, тим краще.

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Однак для цього потрібні всі умови. Дуже важливо створити їх ідеальними, щоб команди могли вільно виступати. У будь-якому випадку мені подобається чемпіонат з 16 командами і двохколовим турніром", – цитує Фонсеку Команда№1.

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Теги
УПЛ формат УПЛ Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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