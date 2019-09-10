П'ятеро гравців втекли зі збірної Куби

Делегація кубинців зазнала втрат після матчу проти Канади.

У неділю, 8-го вересня, збірна Куби гостювала у Канади в рамках поєдинку Ліги Націй КОНКАКАФ. Зустріч завершилася розгромною перемогою канадців (6:0). Цікаво, що після матчу делегація кубинців не дорахувалася п'яти гравців, повідомляє en24.news.

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Йордан Санта Круз (капітан команди), Енді Бакуеро, Давід Ургеллес, Орлендес Бенітес і Алехандро Портал дезертирували з розташування національної збірної. Варто зазначити, що Куба є соціалістично-авторитарною країною.

Нагадаємо, одним з перших законодавців такої тенденції став Освальдо Алонсо ще у 2007-му році. Сьогодні півзахисник виступає в МЛС.

До слова, за останні 17 років з розташування збірних команд різних вікових груп втекли 44 кубинських гравці.

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