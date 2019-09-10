toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНА - НІГЕРІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

П'ятеро гравців втекли зі збірної Куби

15:14 1040 Читать на русском
П'ятеро гравців втекли зі збірної Куби
Канада – Куба – 6:0

Делегація кубинців зазнала втрат після матчу проти Канади.

У неділю, 8-го вересня, збірна Куби гостювала у Канади в рамках поєдинку Ліги Націй КОНКАКАФ. Зустріч завершилася розгромною перемогою канадців (6:0). Цікаво, що після матчу делегація кубинців не дорахувалася п'яти гравців, повідомляє en24.news.

Золотий кубок КОНКАКАФ-2019: Мексика та Гаїті драматично вийшли у півфінал

Йордан Санта Круз (капітан команди), Енді Бакуеро, Давід Ургеллес, Орлендес Бенітес і Алехандро Портал дезертирували з розташування національної збірної. Варто зазначити, що Куба є соціалістично-авторитарною країною.

Нагадаємо, одним з перших законодавців такої тенденції став Освальдо Алонсо ще у 2007-му році. Сьогодні півзахисник виступає в МЛС.

До слова, за останні 17 років з розташування збірних команд різних вікових груп втекли 44 кубинських гравці.

США, Канада та Мексика прийматимуть чемпіонат світу-2026

blog_ava
"Коломойський не хотів давати хабарів", – Кварцяний зробив сміливу заяву
06:30
5751
Теги
Світ футбольні курйози КОНКАКАФ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
57
хв
Україна U-21
18:30
Мальта U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук