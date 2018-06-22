США, Канада та Мексика прийматимуть чемпіонат світу-2026

Чемпіонат світу-2026 будуть приймати США, Канада та Мексика

Визначилися господарі чемпіонату світу з футболу, який відбудеться у 2026 році. Мундіаль пройде в Північній Америці, а господарями вперше стануть відразу три країни.

Чемпіонат світу з футболу в 2026 році вперше в історії мундіалів пройде відразу в трьох державах – США, Мексиці та Канаді, повідомляє ВВС.

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Відповідне рішення було прийнято за результатами голосування на конгресі ФІФА, який проходить в Москві.

Заявці США, Канади і Мексики вдалося випередити заявку Марокко. Американські країни набрали 134 голоси (67 %), за заявку африканської країни проголосували 65 представників національних федерацій (33 %).

Раніше повідомлялося, що Україна підтримає заявку США, Канади і Мексики на голосуванні за господарів ЧС-2026. Мундіаль у Північній Америці може стати першим, у якому візьмуть участь відразу 48 збірних.

Нагадаємо, що Сполучені Штати приймали ЧС-1994, на якому тріумфували бразильці.

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