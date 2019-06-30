Золотий кубок КОНКАКАФ-2019: Мексика та Гаїті драматично вийшли у півфінал

Відбулися перші чвертьфінальні поєдинки Золотого Кубка КОНКАКАФ-2019. В 1/2 пробились Гаїті та Мексика.
Золотий Кубок КОНКАКАФ, 1/4 фіналу
Гаїті – Канада – 3:2
Голи: Назон, 50, Базіль, 70, Гер'є, 76 – Девід, 18, Кавалліні, 28
Мексика – Коста-Ріка – 1:1 (по пен. 5:4)
Голи: Хіменес, 44, – Руїс, 52 (пен)
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Першими півфіналістами Золотого Кубка КОНКАКАФ-2019 стали команди Гаїті та Канади. Перші видали вражаючий камбек у поєдинку проти Канади. Після 45 хвилин острів'яни поступались 0:2, проте проте у другій половині забили тричі та вийшли у півфінал.
Мексика здолала Коста-Ріку лише в серії пенальті. Основний час завершився унічию 1:1 – на гол Хіменеса костариканці відповіли влучним ударом Руїса. В серії пенальті той же Хіменес першим схибив, проте костариканці не реалізували два удари – вирішальний сейв в активі Гільєрмо Очоа.
Саме Гаїті та Мексика зіграють 3 липня у півфіналі.
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