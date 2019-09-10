Пятеро игроков сбежали из сборной Кубы

Делегация кубинцев понесла потери после матча против Канады.

В воскресенье, 8 сентября, сборная Кубы гостила у Канады в рамках поединка Лиги Наций КОНКАКАФ. Встреча завершилась разгромной победой канадцев (6:0). Интересно, что после матча делегация кубинцев не досчиталась пяти игроков, сообщает en24.news.

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Йордан Санта Круз (капитан команды), Энди Бакуеро, Давид Ургеллес, Орлендес Бенитес и Алехандро Портал дезертировали из расположения национальной сборной. Стоит отметить, что Куба является социалистически-авторитарной страной.

Напомним, одним из первых законодателей такой тенденции стал Освальдо Алонсо еще в 2007 году. Сегодня полузащитник выступает в МЛС.

К слову, за последние 17 лет из расположения сборных команд разных возрастных групп сбежали 44 кубинских игрока.

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