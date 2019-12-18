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Пуйоль розповів, хто може вирішити долю Ель Класіко – це не Мессі

16:35 1176 Читать на русском
Пуйоль розповів, хто може вирішити долю Ель Класіко – це не Мессі
Ансу Фаті на тренуванні перед Ель Класіко

Екс-захисник Барселони Карлес Пуйоль сподівається, що юна зірочка каталонців Ансу Фаті отримає шанс у матчі проти Реала.

 

"Ансу Фаті може зробити різницю і вирішити долю протистояння. Щоразу, коли його випускають на поле, він демонструє свій високий рівень.

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Звісно, Ель Класіко – особливий та дуже вимогливий поєдинок, але я переконаний, що Ансу блискуче виконає свою роботу, якщо отримає шанс", – зазначив Пуйоль.

Нагадаємо, що перше Ель Класіко нинішнього сезону було перенесене на 18 грудня через масштабні акції протесту в каталонській столиці. Команди у цілях безпеки вирушать на матч з одного готелю.

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Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Барселона - Реал Мадрид Барселона Барселона
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