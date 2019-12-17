Барселона – Реал: Вальверде визначився із заявкою "блаугранас" на Ель Класіко

Барселона визначилась зі списком гравців, які можуть вийти проти мадридського Реала в центральному матчі першого кола іспанської Ла Ліги.

Каталонці оголосили список із 18-ти гравців, які мають шанс зіграти проти "вершкових". Заявка оприлюднена в офіційному твіттері клубу.

Барселона – Реал Мадрид: прогноз на Ель Класіко

Штаб "блаугранас" на чолі з Ернесто Вальверде може розраховувати майже на всіх зірок. Лише Усман Дембеле продовжує відновлення від травми, а бразильський хавбек Артур продовжує набирати форму після ушкодження. Фірпо, Ваге та Тодібо не потрапили до заявки за рішенням тренера.

Воротарі: тер Штеген, Нето

Захисники: Семеду, Піке, Лангле, Альба, Умтіті

Півзахисники: Ракітіч, Бускетс, Аленья, Роберто, де Йонг, Відаль

Нападники: Суарес, Мессі, Грізманн, Перес, Фаті

Поєдинок Барселона – Реал Мадрид відбудеться найближчої середи, 18 грудня. Раніше Ель Класіко перенесли через акції протесту каталонських сепаратистів.

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