toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
РОМАН ЗОЗУЛЯ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ

Барселона – Реал: команди разом поїдуть на Камп Ноу з готелю – нечуваний крок господарів

17:15 621 Читать на русском
Барселона – Реал: команди разом поїдуть на Камп Ноу з готелю – нечуваний крок господарів
Барселона – Реал: команди разом поїдуть на Камп Ноу з готелю – нечуваний крок господарів

Організатори першого в сезоні Ель Класіко продовжують вживати безпрецедентних заходів задля безпеки Барселони та мадридського Реала на фоні протестів каталонських сепаратистів.

 

"Блаугранас" заїдуть у готель, попри те, що гратимуть матч вдома, повідомляє Mundo Deportivo.

"Ми навіть не зійдемо з літака", – Реал диктує умови Барселоні щодо Ель Класіко

У готелі "Софія", де зазвичай зупиняються суперники Барселони, також поселиться і мадридський Реал. Команди, однак, там не перетинатимуться. Щоправда, на стадіон Барса та Реал відправляться синхронно, двома автобусами. Це теж пов'язано з міркуваннями безпеки.

Нагадаємо, що перенесений матч 10-го туру іспанської Ла Ліги Барселона – Реал запланований на середу, 18 грудня. Раніше Ель Класіко перенесли через протести в Каталонії прихильників незалежності автономії.

Та на цей день сепаритисти запланували чергову демонстрацію. Акція розпочнеться поблизу Камп Ноу за 4 години до старту поєдинку. Це може суттєво ускладнити потрапляння вболівальників на арену. Активісти планують проведення демонстрацій у чотирьох різних точках навколо стадіону.

Валенсія – Реал: хаос зі справедливим рахунком, Куртуа-рятівник, крутий Бензема та грізна форма "бланкос" перед Класіко

blog_ava
Динамо планує підписати двох гравців із Західної Європи – відомі бажані позиції для підсилення
10:45
12067
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Барселона - Реал Мадрид Барселона Барселона Класіко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
40
хв
Кальярі
21:45
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук