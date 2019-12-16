Барселона – Реал: команди разом поїдуть на Камп Ноу з готелю – нечуваний крок господарів

Організатори першого в сезоні Ель Класіко продовжують вживати безпрецедентних заходів задля безпеки Барселони та мадридського Реала на фоні протестів каталонських сепаратистів.

"Блаугранас" заїдуть у готель, попри те, що гратимуть матч вдома, повідомляє Mundo Deportivo.

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У готелі "Софія", де зазвичай зупиняються суперники Барселони, також поселиться і мадридський Реал. Команди, однак, там не перетинатимуться. Щоправда, на стадіон Барса та Реал відправляться синхронно, двома автобусами. Це теж пов'язано з міркуваннями безпеки.

Нагадаємо, що перенесений матч 10-го туру іспанської Ла Ліги Барселона – Реал запланований на середу, 18 грудня. Раніше Ель Класіко перенесли через протести в Каталонії прихильників незалежності автономії.

Та на цей день сепаритисти запланували чергову демонстрацію. Акція розпочнеться поблизу Камп Ноу за 4 години до старту поєдинку. Це може суттєво ускладнити потрапляння вболівальників на арену. Активісти планують проведення демонстрацій у чотирьох різних точках навколо стадіону.

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