Барселона – Реал Мадрид: анонс багатостраждального Ель Класіко

Барселона приймає Мадрид у перенесеному матчі 10 туру Прімери. "Футбол 24" анонсує центральний поєдинок першої частини іспанського сезону.

Барселона – Реал Мадрид

18 грудня, 21:00. Барселона, Камп Ноу

Головний арбітр: Алехандро Ернандес Ернандес

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Барселона мала прийняти Реал ще 26 жовтня, але через масові демонстрації прихильників незалежності Каталонії перше Ель Класіко в сезоні перенесли на середину грудня. Команди підійшли до очного матчу на вершині турнірної таблиці – в обох по 35 очок, а "блаугранас" попереду завдяки кращій різниці голів. Битва за одноосібне лідерство – чудова вивіска для сьогоднішньої зустрічі.

Барселона – Реал Мадрид: прогноз на Ель Класіко

Безпрограшна серія Реала триває 11 матчів, Безпрограшна серія Барселони – 9, однак гранди не виглядають вбивчими, потужними та непереможними. В кожного з них є проблеми. Втрата очок у попередньому турі легко читалася. Так і сталося: Барса прогнозовано не зуміла здолати на виїзді міцний Реал Сосьєдад, а Мадрид лише у компенсований час врятував нічию з Валенсією.

Барселона неймовірно залежна від Мессі в атаці, але під час пресингу та оборони партнери не завжди відпрацьовують за нього. Звідси провали в обох фазах. Бускетс і де Йонг не гарантують монолітності в центрі поля, команда вразлива при поверненні з атаки в захист. Реал за останній місяць відчутно додав у якості гри, але "вершкові" також дуже далекі від того, щоб називатися стабільним, сильним і збалансованим колективом.

Кадрова ситуація

Травмовані: Дембеле, Артур – Асенсіо, Васкес, Азар, Марсело, Хамес

У Реала значно більше втрат – не встигли відновитися Марсело та Азар, який набрав хорошу форму перед травмою. Зінедін Зідан замінить бельгійця кимось з молодих бразильців чи Іско, або ж перейде на 4-4-2. А на лівий фланг оборони після дискваліфікації повернеться Менді.

Ернесто Вальверде мусить обійтися без Дембеле та Артура. Не катастрофічно, адже француз і так міг не пройти в основу, а в центрі поля своє місце поступово відвойовує Ракітіч.

Орієнтовні склади

Барселона: тер Штеген – Роберто, Піке, Лангле, Альба – Ракітіч, Бускетс, де Йонг – Мессі, Суарес, Грізманн.

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Менді – Кроос, Каземіро, Модріч – Бейл, Бензема, Вінісіус.

Слова тренерів

Ернесто Вальверде, наставник Барселони:

Зараз все вказує на те, що рівень Ла Ліги виріс і вирівнявся. Той, хто переможе в Класіко, буде відчувати себе впевненіше, тому що отримає триочковий відрив. Ми не впливаємо на те, що відбувається за межами поля, хоч і звикли до того, що навколо наших матчів великий ажіотаж. Гра хвилює нас найбільше, на інше ми не можемо вплинути. У нас є 90 хвилин для того, щоб показати себе.

Зінедін Зідан, наставник Реала:

Думаю, що Реал в хорошій формі – ми добре граємо останнім часом. І фізично, і морально ми в порядку. Зараз для нас хороший момент. Ми повинні показати найкращу версію себе, ось і все. Гравці Реала не бояться провокацій, ми повинні спрямувати нашу енергію на поле і думати про нашу гру, все інше – це зовнішні фактори.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Барселона грає вдома та має на один день відпочинку більше. Мадридським гостям важко розраховувати на те, що Лео Мессі блідо проведе другий матч поспіль. Ернесто Вальверде не може поставити команді позиційну атаку, але під конкретні великі матчі він приймає дієві рішення.

В наших очах каталонці сьогодні мають більше шансів на успіх, навіть попри пристойну гру Реала з початку листопада. Дуже важливо, як Зідан побудує гру в центрі поля. Ставка на Феде Вальверде та грамотне його використання може принести "вершковим" очки на Камп Ноу.

Коефіцієнти від Marathon Bet: Барселона – 1.81, нічия – 4.2, Реал – 4.25. Знайти розширені котування та зробити ставки на Ель Класіко можна на сайті букмекера.