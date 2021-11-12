Пуйоль близький до повернення у Барселону – Хаві знайшов посаду для товариша
10:33 - Читать на русском
Легенди Барселони знову можу об'єднатись у каталонському клубі.
Барселона прагне запросити Карлеса Пуйоля у структуру клубу. Кандидатуру екс-захисника підтримує головний тренер Хаві Ернандес та президент Жоан Лапорта, повідомляє Diario Sport.
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Ймовірно, легендарному іспанцю запропонують стати технічним секретарем "блаугранас". Зараз на цій посаді у каталонському клубі працює Рамон Планес, але, за чутками, прихід Хаві спонукав функціонера подати у відставку.
Нагадаємо, Пуйоль усю свою професіональну кар'єру захищав кольори Барси (1999-2014 роки).
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