Легенды Барселоны снова могут объединиться в каталонском клубе.

Барселона стремится пригласить Карлеса Пуйоля в структуру клуба. Кандидатуру экс-защитника поддерживает главный тренер Хави Эрнандес и президент Жоан Лапорта, сообщает Diario Sport.

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Вероятно, легендарному испанцу будет предложено стать техническим секретарем "блаугранас". Сейчас на этой должности в каталонском клубе работает Рамон Планес, но, по слухам, приход Хави заставил функционера подать в отставку.

Напомним, Пуйоль всю свою профессиональную карьеру защищал цвета Барсы (1999-2014).

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