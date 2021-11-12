Пуйоль близок к возвращению в Барселону – Хави нашел должность для товарища
10:33 - Читати українською
Легенды Барселоны снова могут объединиться в каталонском клубе.
Барселона стремится пригласить Карлеса Пуйоля в структуру клуба. Кандидатуру экс-защитника поддерживает главный тренер Хави Эрнандес и президент Жоан Лапорта, сообщает Diario Sport.
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Вероятно, легендарному испанцу будет предложено стать техническим секретарем "блаугранас". Сейчас на этой должности в каталонском клубе работает Рамон Планес, но, по слухам, приход Хави заставил функционера подать в отставку.
Напомним, Пуйоль всю свою профессиональную карьеру защищал цвета Барсы (1999-2014).
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