Ультрас варшавської Легії перед початком матчу проти Леха передали побажання для московського диктатора – Володимира Путіна.

Фанати на одній зі своїх трибун вивісили величезний банер з Путіним у головній ролі, повідомляє твіттер-акаунт Pilka&Nozna.

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На ній московський диктатор зображений у футболці Спартака – одного з найвідоміших російських клубів. До того ж, ультрас Легії мають ворожнечу з фанатами московського клубу. Головна деталь – мотузка навколо шиї Путіна.

Нагадаємо, вже триває 45-й день війни, яку розв'язав російський президент проти народу України. Їхня армія продовжує обстрілювати українські міста, але ЗСУ зупиняє просування орків всередину країни, вже відігнавши їх з півночі України.

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