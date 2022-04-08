Голкіпер Шахтаря і збірної України чекає повернення національної команди на Донбас Арену в Донецьку.

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Який перший матч повинен відбутися на Донбас Арені? Матч збірної України і збірної світу. Він завершиться внічию. Як символ того, що суть спорту – робити людей кращими, а не вчити нездоровій агресії", – цитує Пятова у своєму Instagram журналіст Іван Столяревський – автор проекту "Одне питання".

Нагадаємо, Андрій Пятов ще раніше виїхав з України як багатодітний батько – у досвідченого воротаря четверо неповнолітніх дітей. Кіпер підтримував форму в Румунії та незабаром повинен приєднатися до Шахтаря, який отримав дозвіл залишити Україну. "Гірники" перебувають у Стамбулі та планують серію благодійних матчів.

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