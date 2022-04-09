Фанаты на одной из своих трибун вывесили огромный баннер с Путиным в главной роли, сообщает твиттер-аккаунт Pilka&Nozna.

"Когда Донецк станет украинским? Как только в мавзолей ляжет новый Владимир": Пятов – о первом матче на Донбасс Арене

На нем московский диктатор изображен в футболке Спартака – одного из самых известных российских клубов. К тому же, ультрас Легии имеют вражду с фанатами московского клуба. Главная деталь – веревка вокруг шеи Путина.

Напомним, уже длится 45-й день войны, развязанный российским президентом против народа Украины. Их армия продолжает обстреливать украинские города, но ВСУ останавливает продвижение орков внутрь страны, уже отогнав их с севера Украины.

Россия напала на Украину: Динамо ждет в гости топ-клуб, сенсационный камбэк в Шахтер, перенос матча сборной (LIVE)