Путин на виселице в футболке Спартака: польские ультрас устроили мощный перфоманс против кровавого диктатора из Москвы
Ультрас варшавской Легии перед началом матча против Леха передали пожелания московскому диктатору – Владимиру Путину.
Фанаты на одной из своих трибун вывесили огромный баннер с Путиным в главной роли, сообщает твиттер-аккаунт Pilka&Nozna.
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На нем московский диктатор изображен в футболке Спартака – одного из самых известных российских клубов. К тому же, ультрас Легии имеют вражду с фанатами московского клуба. Главная деталь – веревка вокруг шеи Путина.
Напомним, уже длится 45-й день войны, развязанный российским президентом против народа Украины. Их армия продолжает обстреливать украинские города, но ВСУ останавливает продвижение орков внутрь страны, уже отогнав их с севера Украины.
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