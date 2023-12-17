"Ми дуже вдячні за те, що можемо зіграти тут у футбол. Ми хочемо показати людям, що таке Шахтар, та провести хорошу гру, якою люди можуть насолодитися, дати надію на майбутнє, що таких благодійних матчів буде ще більше.

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Звичайно, хотілося б, щоб подібні матчі відбувалися не за таких обставин, як зараз, тому що ми всі сподіваємось, що це закінчиться дуже скоро. Але організація таких матчів – це завжди фантастична ініціатива, і ми ще раз висловлюємо вдячність за це.

Допомагати вирішувати проблеми і не забувати про них – це обов’язок усього світу. Це не лише особиста справа гравців та мене як тренера – приїхати та провести благодійну гру під прожекторами. Це питання значно ширше і воно стосується усього людства", – цитує Пушіча видання Трибуна.

Нагадаємо, благодійний матч Авіспа Фукуока – Шахтар відбудеться 18 грудня на Японському національному стадіоні. Початок о 12:00 за київським часом.

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