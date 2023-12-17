"Мы очень благодарны за то, что можем сыграть здесь в футбол. Мы хотим показать людям, что такое Шахтер, и провести хорошую игру, которой люди могут насладиться, дать надежду на будущее, что таких благотворительных матчей будет еще больше.

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Конечно, хотелось бы, чтобы подобные матчи проходили не в таких обстоятельствах, как сейчас, потому что мы все надеемся, что это закончится очень скоро. Но организация таких матчей – это всегда фантастическая инициатива, и мы еще раз выражаем благодарность за это.

Помогать решать проблемы и не забывать о них – это долг всего мира. Это не только личное дело игроков и меня как тренера – приехать и провести благотворительную игру под прожекторами. Этот вопрос значительно шире и касается всего человечества", – цитирует Пушича издание Трибуна.

Напомним, благотворительный матч Ависпа Фукуока – Шахтер состоится 18 декабря на Японском национальном стадионе. Начало в 12:00 по киевскому времени.

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