"Чого очікую від майбутнього матчу із Зорею? Ми чекаємо на таку ж гру (яка була в минулій зустрічі з луганцями – прим.). Я говорив під час зимової перерви про те, що це тяжке змагання, складний чемпіонат. Усі команди організовані, багато працюють, добре контратакують. Ми постійно повинні грати на максимумі своїх можливостей, щоб був результат. Цього разу ми це зробили. Сподіваюся, що так буде й у наступному матчі.

УАФ винесла офіційний вердикт щодо скандального вилучення Зубкова у матчі з Ворсклою

Шахтар виграв 9 поспіль матчів у весняній частині... Важливо й надалі вигравати у цьому турнірі, який дуже складний, щоб мати звичку перемагати та мати відповідний настрій. Це те, що я вимагаю від команди.

Перемоги дають багато очок, ми граємо заради них і вони нам необхідні. Була команда, з якою я переміг у понад 15 матчах, ми такого ще не досягли, але справа не в цьому. Для мене це не важливо. Я й далі говорю своїй команді, що вся суть полягає в тому, щоб йти від матчу до матчу. У кожній зустрічі ти маєш бути на найвищому рівні, щоб досягти результату. Для нас усіх це дуже важливо", – поділився Пушіч в коментарі прес-службі Шахтаря.

Кохану форварда збірної України манить Ювентус, Шахтар витягує недооцінений – революцію Шевченка оцінив авторитетний ЗМІ