"Чего ожидаю от предстоящего матча с Зарей? Мы ждем такую же игру (которая была в прошлой встрече с луганчанами – прим.). Я говорил во время зимнего перерыва о том, что это тяжелое соревнование, сложный чемпионат. Все команды организованы, много работают, хорошо контратакуют. Мы постоянно должны играть на максимуме своих возможностей, чтобы был результат. В этот раз мы это сделали. Надеюсь, что так будет и в следующем матче.

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Шахтер выиграл 9 подряд матчей в весенней части... Важно и в дальнейшем выигрывать в этом турнире, который очень сложный, чтобы иметь привычку побеждать и иметь соответствующий настрой. Это то, что я требую от команды.

Победы дают много очков, мы играем ради них и они нам необходимы. Была команда, с которой я победил в более 15 матчах, мы такого еще не достигли, но дело не в этом. Для меня это не важно. Я и дальше говорю своей команде, что вся суть заключается в том, чтобы идти от матча к матчу. В каждой встрече ты должен быть на самом высоком уровне, чтобы достичь результата. Для нас всех это очень важно", – поделился Пушич в комментарии пресс-службе Шахтера.

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