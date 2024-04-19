Шахтар не без проблем переміг Зорю в перенесеній грі 10-го туру УПЛ. Луганці догравали в меншості через вилучення Джордана, який отримав обидві жовті картки по ділу. Окремо варто відзначити Лассіну Траоре, який ідеально підійшов би збірній України – африканець дуже якісно грає як "стовп", а рівних йому у складі команди Реброва в цьому компоненті не знайти.

А кохана його конкурента, Данила Сікана, вже відправляє українського нападника Шахтаря до Ювентуса. Дівчина виклала мем із Сіканом у футболці "старої синьйори", яка, як відомо, зацікавлена у послугах Данила. Динамо ж перемогло Минай (3:1), однак закарпатці мали шанси відігратись, що не сподобалось Шовковському. Головною зіркою гри став Владислав Ванат, який найбільше привертав до себе увагу.

А роботу Шевченка на чолі УАФ вже відзначають у англійському The Athletic. Так, нововведення Андрія Миколайовича з проходженням поліграфа для арбітрів та сліпого жеребкування для призначення арбітрів вразили англійців завдяки цікавому підходу до боротьби з корупцією. Детальніше дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

Шахтар переграв Зорю – луганці закамбечили у меншості, заміни Пушіча врятували чемпіонський відрив від Динамо