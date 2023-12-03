"Це була очевидно гра з "двома обличчями". Перший тайм взагалі не був задовільним, бо ми грали надто повільно. Якщо граємо надто повільно проти команди, яка захищається вдесятьох, то не можете створити багато моментів.

Шедевр Бондаренка та Зубкова у відеоогляді матчу Шахтар – Металіст 1925 – 2:0

У другому таймі ми зробили заміну, яка була хорошою на той момент, вийшов Егіналдо та виконав хорошу роботу. Але вся команда грала краще. Був той Шахтар, який я хочу бачити увесь час. Ось чому ми створювали шанси, забили голи. Був хороший другий тайм.

Один з гравців сказав, що я дав сувору мотивацію у перерві? Я ніколи не розповідаю про те, що кажу у роздягальні. Все, що відбувається у роздягальні, залишається там. Але очевидно я не був задоволений, як казав. Нам потрібно було щось інше у другому таймі. Футболісти добре відреагували. Інколи такі речі трапляються. Я хочу бачити багато речей, енергію, пресинг та інше. У другому таймі я був задоволений.

Відсутність Судакова? Це важливий гравець для нас. Звісно, коли один чи інший гравець недоступний, все одно маємо грати добре. Бондаренко вперше зіграв 75 хвилин після пошкодження. Він також добре зіграв, важливий асист. Радий, що Судаков повернеться.

Заміна Невертона на Егіналдо? Робили заміни, бо не були задоволені. Він має інший профайл, дав іншу енергію. Не забив, але мав пару шансів. Ми випустили його, щоб мати такого небезпечного вінгера, який створює простір. Він виконав хорошу роботу. Назарина також добре увійшов у гру. Вони заслужили на похвалу, яку отримали у роздягальні", – поділився Пушіч у коментарі прес-службі "гірників".

Шахтар обіграв Металіст 1925 та наблизився до лідерів – краса Бондаренка та Зубкова, Назарина мав два шанси на шедевр