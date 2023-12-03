"Это была очевидно игра с "двумя лицами". Первый тайм вообще не был удовлетворительным, потому что мы играли слишком медленно. Если играем слишком медленно против команды, которая защищается вдесятером, то не можете создать много моментов.

Шедевр Бондаренко и Зубкова в видеообзоре матча Шахтер – Металлист 1925 – 2:0

Во втором тайме мы сделали замену, которая была хорошей на тот момент, вышел Эгиналдо и проделал хорошую работу. Но вся команда играла лучше. Был тот Шахтер, который я хочу видеть все время. Вот почему мы создавали шансы, забили голы. Был хороший второй тайм.

Один из игроков сказал, что я дал строгую мотивацию в перерыве? Я никогда не рассказываю о том, что говорю в раздевалке. Все, что происходит в раздевалке, остается там. Но очевидно я не был доволен, как говорил. Нам нужно было что-то другое во втором тайме. Футболисты хорошо отреагировали. Иногда такие вещи случаются. Я хочу видеть много вещей, энергию, прессинг и прочее. Во втором тайме я был доволен.

Отсутствие Судакова? Это важный игрок для нас. Конечно, когда один или другой игрок недоступен, все равно должны играть хорошо. Бондаренко впервые сыграл 75 минут после повреждения. Он также хорошо сыграл, важный ассист. Рад, что Судаков вернется.

Замена Невертона на Эгиналдо? Делали замены, потому что не были довольны. Он имеет другой профайл, дал другую энергию. Не забил, но имел пару шансов. Мы выпустили его, чтобы иметь такого опасного вингера, который создает пространство. Он проделал хорошую работу. Назарина также хорошо вошел в игру. Они заслужили похвалу, которую получили в раздевалке", – поделился Пушич в комментарии пресс-службе "горняков".

Шахтер обыграл Металлист 1925 и приблизился к лидерам – красота Бондаренко и Зубкова, Назарина имел два шанса на шедевр