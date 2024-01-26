"Загалом я дуже задоволений тим, що ми показали, за винятком хіба що перших п’яти хвилин, коли ми діяли надто необачно й припустилися певних тактичних помилок. Однак ми старанно працювали, були організованими і не пропустили жодного гола в першому таймі. Тому, вважаю, ми діяли чудово: двічі забили, створили ще кілька моментів і грали з високою інтенсивністю з м’ячем та без нього.

Помилка Ракицького і сходження нової зірки у відеоогляді матчу Шахтар – Лех – 3:1

Це було метою зустрічі, тому я задоволений. У другому таймі була така сама енергія, гарна організація, ми створили кілька нагод. Суперник відзначився з пенальті – у цьому моменті ми були необачними, проте загалом я дуже задоволений. Тож за цей матч дав би своїй команді оцінку 7,5.

Завдання перед гравцями у спарингах? Як я казав після першого матчу, у спарингу головне – ігрові кондиції, ще я хотів бачити багато аспектів у володінні м’ячем, над якими ми працювали. Я побачив чимало таких моментів у цьому поєдинку, і це добре. Звісно, не все ідеально, адже ми старанно тренуємося, досі є важкість у ногах, однак енергія та настрій команди – це те, що я хочу бачити. І коли ти випереджаєш суперника в роботі, то є шанс переграти його.

Зміна стартового складу? Бо хочу віднайти найкращі, оптимальні комбінації. Я хочу бачити, як інші футболісти взаємодіють один з одним. Завжди шукаю такі пари гравців, які краще працюють один з одним, і вивчаю, як мені використати ці якості. Іноді доводиться змінювати склад, аби залучити інших виконавців. Період підготовки досі триває, мені хотілося побачити в грі інших футболістів", – поділився Пушіч в коментарі прес-службі Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" впевнено обіграли Лех у контрольному матчі (3:1). За донецьку команду забивали Зубков, Бондаренко та Цуканов.

Шахтар впевнено обіграв Лех – експеримент з форвардом, 17-річний українець зробив гол, нова спроба забити з центра поля