"В целом я очень доволен тем, что мы показали, за исключением разве что первых пяти минут, когда мы действовали слишком опрометчиво и допустили определенные тактические ошибки. Однако мы усердно работали, были организованными и не пропустили ни одного гола в первом тайме. Поэтому, считаю, мы действовали прекрасно: дважды забили, создали еще несколько моментов и играли с высокой интенсивностью с мячом и без него.

Ошибка Ракицкого и восхождение новой звезды в видеообзоре матча Шахтер – Лех – 3:1

Это было целью встречи, поэтому я доволен. Во втором тайме была такая же энергия, хорошая организация, мы создали несколько возможностей. Соперник отличился с пенальти – в этом моменте мы были опрометчивыми, но в целом я очень доволен. Поэтому за этот матч дал бы своей команде оценку 7,5.

Задачи перед игроками в спаррингах? Как я говорил после первого матча, в спарринге главное – игровые кондиции, еще я хотел видеть много аспектов во владении мячом, над которыми мы работали. Я увидел немало таких моментов в этом поединке, и это хорошо. Конечно, не все идеально, ведь мы усердно тренируемся, до сих пор есть тяжесть в ногах, однако энергия и настрой команды – это то, что я хочу видеть. И когда ты опережаешь соперника в работе, то есть шанс переиграть его.

Изменение стартового состава? Потому что хочу найти лучшие, оптимальные комбинации. Я хочу видеть, как другие футболисты взаимодействуют друг с другом. Всегда ищу такие пары игроков, которые лучше работают друг с другом, и изучаю, как мне использовать эти качества. Иногда приходится менять состав, чтобы привлечь других исполнителей. Период подготовки до сих пор продолжается, мне хотелось увидеть в игре других футболистов", – поделился Пушич в комментарии пресс-службе Шахтера.

Напомним, "горняки" уверенно обыграли Лех в контрольном матче (3:1). За донецкую команду забивали Зубков, Бондаренко и Цуканов.

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