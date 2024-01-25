Шахтар здолав Лех у товариському матчі на зборах. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

Вже до перерви чемпіони України здобули комфортну перевагу. Зубков скористався закиданням Педрінью, а Бондаренко "перекусив" розіграш Леха і завершив момент.

Шахтар впевнено обіграв Лех – експеримент з форвардом, 17-річний українець зробив гол, нова спроба забити з центра поля

У другому матчі поспіль відзначився 17-річний Віктор Цуканов. Хавбек Шахтаря заробив пенальті і сам впевнено пробив з позначки. Донеччани не змогли втримати "кліншит" також через пенальті, який привіз Ярослав Ракицький – 3:1.