"У мене був дуже хороший досвід роботи з японськими гравцями – наприклад, з Уедою, коли я працював у Феєноорді. Я захоплююся пристрастю, з якою вони прагнуть розвиватися, та ставленням до роботи. Багато з них грають на дуже хорошому рівні, на рівні Ліги чемпіонів.

"Тут є люди з Донецька": Степаненко назвав головну ціль Шахтаря в благодійному матчі в Японії

Якщо в майбутньому в мене буде нагода взяти японського гравця в Шахтар – це цілком реально. Під час наступного трансферного вікна ми побачимо, чи буде в нас такий варіант. У будь-якому випадку ми сподіваємося, що гравці з-за кордону побачать, що в Україні можна грати в футбол та показати себе, попри непрості обставини", – цитує Пушіча Трибуна.

Нагадаємо, благодійний матч Авіспа Фукуока – Шахтар відбудеться 18 грудня на Японському національному стадіоні. Початок о 12:00 за київським часом.

Шахтар не зміг вийти у плей-офф ЛЧ, програвши Порту в битві з вісьмома голами – Сікан став першим після Шевченка