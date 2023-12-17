"У меня был очень хороший опыт работы с японскими игроками – например, с Уэдой, когда я работал в Фейеноорде. Я восхищаюсь страстью, с которой они стремятся развиваться, и отношением к работе. Многие из них играют на очень хорошем уровне, на уровне Лиги чемпионов.

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Если в будущем у меня будет возможность взять японского игрока в Шахтер – это вполне реально. В следующем трансферном окне мы увидим, будет ли у нас такой вариант. В любом случае, мы надеемся, что игроки из-за границы увидят, что в Украине можно играть в футбол и показать себя, несмотря на непростые обстоятельства", – цитирует Пушича Трибуна.

Напомним, благотворительный матч Ависпа Фукуока – Шахтер состоится 18 декабря на Японском национальном стадионе. Начало в 12:00 по киевскому времени.

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